Инфекционист Краснов предупредил нижегородских дачников об опасных болезнях

Среди главных угроз он назвал «мышиную» лихорадку, клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремию и бешенство.

Источник: Живем в Нижнем

Весенний выезд на дачу может обернуться тяжелыми инфекциями, сообщил порталу «Живем в Нижнем» заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, доктор медицинских наук Виктор Краснов. Среди главных угроз он назвал геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремию и бешенство.

«Мышиной» лихорадкой можно заразиться, просто вдохнув пыль с выделениями грызунов во время уборки дома, при употреблении некипяченой воды из открытых источников, в которые могут попасть выделения грызунов. Болезнь начинается с резкого подъема температуры до 39−40°С, сильной головной боли, боли в пояснице и уменьшения количества мочи.

С наступлением тепла активизируются и клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Энцефалитом также можно заразиться через сырое козье или коровье молоко.

«В случае боррелиоза типично появление на месте укуса красного, увеличивающегося пятна, постепенно начинающего бледнеть ближе к центру и приобретающего мишеневидную форму», — отметил Виктор Краснов.

Редкая, но возможная в регионе туляремия передается через укусы слепней и комаров, загрязненную воду, контакт с грызунами и при уборке сена. Заболевание проявляется резкой слабостью, температурой до 40  и увеличением лимфоузлов.

Бешенство — смертельная инфекция, передающаяся при укусе или ослюнении больным животным. Признаки заболевания включают боль в месте укуса, депрессивное или агрессивное поведение, параличи и водобоязнь.

«Особенно опасны укусы в лицо и руки», — подчеркнул Виктор Краснов.

Чтобы обезопасить себя, инфекционист посоветовал проводить первую уборку влажным способом с хлорсодержащими средствами в респираторе и перчатках, использовать репелленты, каждые 20 минут осматривать себя и детей на предмет клещей, пить только кипяченую воду и молоко, а также остерегаться диких животных с нетипичным поведением. При появлении симптомов любой из перечисленных инфекций необходимо немедленно обратиться к врачу — самолечение грозит тяжелыми осложнениями.