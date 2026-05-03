В Якутии будут использовать дроны в сельском хозяйстве

Проект по применению дронов в сельском хозяйстве запустят в Якутии в 2026 году, сообщил глава республики Айсен Николаев. Это отвечает целям национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Пилотный проект по применению агродронов для опрыскивания кормовых культур будут реализовывать в селе Мырыла. Его запустят на базе потребительского кооператива «Эргис», который занимается переработкой молока и мяса и планирует отказаться от химикатов в пользу органических решений, что позволит повысить качество продукции. Всего на площади около 200 гектаров планируют использовать около 10 видов сельскохозяйственных культур и 4−5 видов стимуляторов роста и жидких удобрений.
«Очень хороший проект в этом году уже начнет реализовываться в Чурапчинском районе. При поддержке компании “Сахадрон” закуплены крупные специализированные агродроны. Они уже здесь, и в этом году они уже начнут работать для получения более высокой продуктивности сельхозкультур. В других регионах это дает очень хороший результат», — подчеркнул Айсен Николаев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.