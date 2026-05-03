Врач Белоусов объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников

После майских праздников и застолий с жареным мясом разгрузочные дни на кефире и воде могут замедлить регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.
Он объяснил, что уксус, горчица и перец в маринадах раздражают слизистую, а продукты горения на углях временно угнетают моторику кишечника. В свою очередь алкоголь и нерегулярное питание нарушают состав микробиома — сообщества бактерий, которые отвечают за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание.
— В подавляющем большинстве случаев ЖКТ восстанавливается за пять-семь дней. В первые три дня необходимо пить 1,8−2 литра жидкости: чистую воду, слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара. Кофе, газировка, алкоголь и пакетированные соки под запретом, — рассказал Белоусов в беседе с Газетой.Ru.
Гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола посоветовал выбирать индейку или курицу в качестве мяса для шашлыка. Он отметил, что свинина и баранина являются наиболее жирными видами мяса и сложнее усваиваются.