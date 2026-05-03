Работодателям Пермского края остро требуются кассиры и менеджеры по продажам

По данным hh.ru, в первом квартале 2026 года на рынке труда Пермского края больше всех нуждались в персонале предприятия розничной торговли: работодателям требовались 3,5 тысячи продавцов-консультантов и кассиров.
Вакансии в ретейле составляют семь процентов от общего числа предложений. При этом за прилавком должны стоять люди с конкретными навыками. Наиболее востребованы умения, связанные с операционными процессами и взаимодействием с клиентами — активными и прямыми продажами, обслуживанием и консультированием покупателей, выкладкой товаров и проведением кассовых операций.
— Одновременно повышается внимание к «мягким» компетенциям — умению работать в команде, коммуницировать, сохранять стрессоустойчивость, — рассказала директор HeadHunter Урал Оксана Сидлецкая. — Все чаще в вакансиях предлагаются корпоративное обучение и развитие компетенций. Это говорит о том, что работодатели готовы вкладываться в персонал, а не просто нанимать сотрудников на замену ушедшим. По сути, современный ретейл ищет универсальных специалистов — не просто продавцов, а представителей бренда, умеющих и продавать, и выстраивать доверительные отношения с покупателями.
На втором месте по востребованности оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами — такие вакансии составляют шесть процентов от общего объема. Среди рабочих профессий стабильно пользуются спросом электромонтажники, водители и разнорабочие (по четыре процента на каждую категорию). Также высокий интерес работодатели проявляли к сварщикам, поварам, пекарям и кондитерам.
Чуть менее востребованы на рынке труда региона врачи, бухгалтеры, курьеры, монтажники, машинисты, администраторы торговых залов, слесари и грузчики. На каждую из перечисленных категорий пришлось около двух процентов вакансий от общего количества.