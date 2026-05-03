Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухие ветки и коммунальные отходы: прокуратура заинтересовалась свалкой мусора на городском кладбище Верхнего Уфалея

Прокуратура потребовала от мэрии вывезти мусор с кладбища в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верхнего Уфалея в Челябинской области провела выездную проверку после жалобы жителей в социальных сетях. Поводом стало ненадлежащее состояние городского кладбища. Его территория была завалена отходами. Соседство мусора с местами памяти вызвало возмущение горожан.

— Крик души! Мусор достиг в длину не менее 10 метров, а высота уже больше метра, — написала жительница города.

На месте захоронений, в том числе рядом с могилами участников специальной военной операции, проверяющие обнаружили множество незаконных свалок. Недалеко от могил складировали твердые коммунальные отходы, сухие ветви деревьев и полипропиленовые изделия.

Прокуратура внесла представление главе Верхнеуфалейского городского округа с требованием немедленно устранить нарушения. Рассмотрение документа и уборка кладбища остаются на контроле надзорного ведомства. За несоблюдение санитарных норм ответственным лицам грозит административная ответственность.