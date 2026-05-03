Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жало в языке может убить: Как помочь собаке после укуса пчелы или осы

Укусы пчёл, ос и шершней у собак могут вызвать сильную аллергию, особенно если вашему питомцу впились в морду или шею. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Источник: Life.ru

Важно быстро оказать первую помощь (удалить жало, приложить холод, дать антигистаминное) и при необходимости срочно везти питомца к ветеринару.

Симптомы местной реакции (покраснение, боль, отёк) — вариант нормы. Аллергическая же опасна для жизни: сильный отёк, возможна остановка дыхания, у животных — также внезапная рвота и диарея. Укус в язык грозит перекрытием дыхания.

«В случае, когда на собаку напал рой насекомых, развивается уже токсическая реакция, опасная для почек и крови. Таких собак госпитализируют независимо от симптомов», — заключил Голубев.

Ранее Life.ru рассказывал, как около 200 собак заживо сгорели при пожаре в надворной постройке в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. В ликвидации участвовали 30 человек и шесть единиц техники.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.