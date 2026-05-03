Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту им. Чкалова

Причиной стали задержки авиарейсов, вызванные введением в аэропорту плана «Ковер» вечером 2 мая из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. К утру 3 мая два рейса были отменены, а еще три — задержаны. Ограничительные меры в аэропорту продолжают действовать.