Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту им. Чкалова

Причиной стали задержки авиарейсов, вызванные введением в аэропорту плана «Ковер» вечером 2 мая из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации с соблюдением прав пассажиров в Нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом информировала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Причиной стали задержки авиарейсов, вызванные введением в аэропорту плана «Ковер» вечером 2 мая из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. К утру 3 мая два рейса были отменены, а еще три — задержаны. Ограничительные меры в аэропорту продолжают действовать.

Прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров и обеспечивают предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае нарушения своих прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796−59−45.