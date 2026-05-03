Нижегородские врачи спасли 21-летнего пациента с аутоиммунным энцефалитом

Молодой человек находился в коме больше 20 дней.

Источник: Живем в Нижнем

21-летнего пациента с аутоиммунным энцефалитом спасли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Аутоиммунный энцефалит — опасное заболевание, когда собственный иммунитет начинает атаковать мозг. Внезапно у нижегородца поднялась температура, начались судороги, а также наблюдалось нарушение сознания. Молодой человек поступил уже в критическом состоянии в реанимацию больницы № 23. Определившись с диагнозом, медики ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ, чтобы спасти мозг и органы.

Нижегородец находился в коме 21 день. За это время врачи провели сложнейшую терапию. Помимо этого в лечение пациента были задействованы реаниматологи, инфекционисты, неврологи и токсикологи. Нижегородцы советовались с ведущими российскими экспертами.

«Парня спасли, сейчас он фактически заново учится говорить, ходить и есть. Медицинская реабилитация в самом разгаре, но самое страшное уже позади», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи впервые пересадили печень пациенту с циррозом.