Нижегородские врачи спасли 21-летнего пациента с аутоиммунным энцефалитом

Аутоиммунный энцефалит — опасное заболевание, когда собственный иммунитет начинает атаковать мозг. Внезапно у нижегородца поднялась температура, начались судороги, а также наблюдалось нарушение сознания. Молодой человек поступил уже в критическом состоянии в реанимацию больницы № 23. Определившись с диагнозом, медики ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ, чтобы спасти мозг и органы.