«Во всех случаях виноваты люди»: в Красноярском крае только за сутки потушили 8 лесных пожаров

За минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 8 лесных пожаров на площади 93 га. Очаги возгораний действовали в Большеулуйском, Абанском, Канском, Красноярском, Сухобузимском, Саянском, Курагинском, Минусинском лесничествах.
На тушении работали 135 человек, а также 27 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекали 6 воздушных судов.
По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и по причине его перехода с земель иных категорий.
По оперативной информации на 9:00 3 мая, на территории края действует три лесных пожара на площади 168 га в Таёжинском, Абанском, Маганском лесничествах. Борьбу с огнем ведут 59 человек, задействованы 6 единиц техники. Предварительно, причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности.
Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Территорию гослесфонда по условиям погоды патрулируют специалисты краевого Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.
В регионе развернута многоступенчатая система мониторинга, которая включает возможности флота БПЛА, космосъемки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования. Это позволяет до 95% возгораний фиксировать на ранней стадии и оперативно ликвидировать.
Жителям края нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Сжигать сухую траву категорически запрещено. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, следует обеспечить пожарную безопасность, очистив полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделив участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на бесплатную прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.