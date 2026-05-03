Прикамский молкомбинат не смог оспорить действия прокуратуры

Арбитражный суд Чувашской Республики отказал в признании незаконными действий местной прокуратуры, которая не провела контрольные мероприятия в отношении производителя молочных продуктов ООО «Волжское перерабатывающее предприятие». Отказ надзорного ведомства в проверке общества пыталось оспорить прикамское ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». По мнению заявителя, компания незаконно применяет заниженную ставку налогообложения.
Как следует из материалов дела, ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» направило прокурору Чувашской Республики обращение о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территории региона производителей, в чей ассортимент входят продукты с замещением молочного жира от 50 до 100%. Кроме этого, заявитель просил проверить обоснованность применения в отношении некоторых из участников рынка применения ставки НДС 10%. Также истец просил проверить наличие возможной коррупционной составляющей в действиях Управления ФНС по Чувашской Республике в связи с его отказом в проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», применяющее заниженную ставку налогообложения. Прокуратура, в свою очередь, заявила об отсутствии оснований для принятия указанных мер, так как налоговые платежи компания производит в соответствии с действующим законодательством — применяет ставку 20% при производстве сычужных продуктов.
Отказ в проведении надзорных мероприятий ООО «ЮКМП» оспорило в суде. Однако арбитражный суд не усмотрел в бездействии прокуратуры неправомерного решения и отказал в удовлетворении требований пермского предприятия.
Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.