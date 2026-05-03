Прикамский молкомбинат не смог оспорить действия прокуратуры

Как следует из материалов дела, ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» направило прокурору Чувашской Республики обращение о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территории региона производителей, в чей ассортимент входят продукты с замещением молочного жира от 50 до 100%. Кроме этого, заявитель просил проверить обоснованность применения в отношении некоторых из участников рынка применения ставки НДС 10%. Также истец просил проверить наличие возможной коррупционной составляющей в действиях Управления ФНС по Чувашской Республике в связи с его отказом в проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», применяющее заниженную ставку налогообложения. Прокуратура, в свою очередь, заявила об отсутствии оснований для принятия указанных мер, так как налоговые платежи компания производит в соответствии с действующим законодательством — применяет ставку 20% при производстве сычужных продуктов.