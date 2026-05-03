Участок объездной трассы под Астаной закроют на ремонт до 13 мая

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Участок объездной трассы вокруг Астаны полностью закроют для движения, сообщили в компании-операторе автодорог «КазАвтоЖол».
«С 3 по 13 мая 2026 года на участке автомобильной дороги KZ 01−01 “Обход города Астана” будут проводиться работы по среднему ремонту. В связи с этим на период выполнения работ будет полностью перекрыто движение на участке от поворота в зону отдыха “Балкарагай” до транспортной развязки в направлении Павлодара», — указывается в сообщении.
Протяженность перекрываемого участка, напомнили в компании, составляет 8 километров.
«На отрезке запланированы фрезерование существующего покрытия, ликвидация пучинообразований и укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия», — говорится в сообщении.
Работать, по данным компании, будут 25 дорожных рабочих и 66 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики и самосвалы.
Между укладкой нижнего и верхнего слоев покрытия предусмотрен технологический перерыв. В этот период движение автотранспорта на участке будет временно открываться, отметили в «КазАвтоЖоле».
«Полное перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения, снижения рисков ДТП, а также качественного и своевременного выполнения ремонтных работ», — подчеркивается в сообщении.
Водителей призвали заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и с пониманием отнестись к проводимым работам.