В селе Красноярского края огонь уничтожил два жилых дома

3 мая в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа крупный пожар уничтожил два жилых дома и хозяйственные постройки. В МЧС Красноярского края сообщили, что сильные порывы ветра и плотная застройка создают угрозу быстрого распространения огня на соседние здания.
Сейчас площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте продолжают работать порядка 30 человек и 10 единиц техники. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю спасательного ведомства.
