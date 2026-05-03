В Красноярском крае запустили проект «Семейный ПрофТур»

Профориентационный проект «Семейный ПрофТур» запустили в Красноярском крае в соответствии с задачи национального проекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
Старшеклассников и их родителей познакомят с производственным процессом и востребованными специальностями. Кроме того, ребятам дадут возможность попробовать свои силы в разных профессии с помощью симуляторов. Еще подростки научатся выполнять несложные манипуляции на действующем оборудовании. На профтурах школьники получат знания о рынке труда, потенциальных работодателях, целевом обучении.
«В профтурах участвуют ребята, которые стоят перед выбором будущей специальности. Мы помогаем им в профессиональном самоопределении с учетом кадровой потребности экономики, ориентируем на востребованные профессии, чтобы в будущем они успешно нашли работу. Для лучшего результата привлекаем их родителей, чье мнение для детей имеет большое значение», — подчеркнул руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.