В Пермском крае за минувшие сутки потушили 12 пожаров

Ни травмированных, ни погибших в результате ЧП нет.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за минувшие сутки, 3 мая, произошло 12 пожаров: из них: 6 пожаров на территории города Перми, по 2 пожара на территории Соликамского и Краснокамского муниципальных округов, по 1 пожару на территориях Кизеловского, Березовского, Пермского и Добрянского муниципальных округов.

По информации спасателей, ни травмированных, ни погибших в результате ЧП нет.

В целях профилактики спасатели провели следующие мероприятия: 1. Осуществлено 1 953 обхода мест проживания граждан. 2. Проинструктировано мерам пожарной безопасности 3 324 человека. 3. Распространено 2 718 листовок (памяток).