Ростовстат назвал самые подорожавшие продукты на Дону

Ростовстат зафиксировал рост цен на ряд продуктов из «социального» списка в период с 20 по 27 апреля.
Так, за этот период говядина подорожала на два рубля — до 702,14 рубля за килограмм. Свинина также прибавила два рубля, теперь за килограмм придётся отдать 424,69 рубля за килограмм. Свежемороженая рыба выросла в цене на рубль, её стоимость составляет 336,38 рубля за килограмм.
Прибавил в цене и чай чёрный байховый, теперь стоимость килограмма составляет 1269 рублей. За килограмм вермишели теперь покупатель заплатит 112,07 рубля. А стоимость маргарина достигла 289,15 рубля за килограмм.
Ранее rostov.aif.ru рассказывал, что жители Таганрога покупают самую дорогую на Дону говядину и свинину. Так, в приморском городе говядина продаётся по 747 рублей, свинина — по 453 рублей за килограмм.