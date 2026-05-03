Пожар и выбитые окна: что известно об атаке БПЛА в Воронежской области?

В ночь на 3 мая в небе над регионом уничтожили четырнадцать беспилотников.

В ночь на воскресенье, 3 мая, дежурные силы ПВО и средства РЭБ Воронежской области обнаружили, уничтожили и подавили четырнадцать беспилотников. Их ликвидировали в небе над одним из районов на юге региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Предварительно, пострадавших нет, однако в результате атаки ВСУ зафиксирован ряд разрушений.

При падении обломков БПЛА произошло возгорание на объекте местного предприятия. Оно было оперативно ликвидировано. В одном из населённых пунктов района выбиты окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Также поврежден легковой автомобиль.

Глава региона отметил, что сейчас на местах происшествий продолжают работать оперативные службы.

На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, объявленный накануне вечером, в 16:57.

