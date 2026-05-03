ПВО отразила атаку беспилотника над Кстовским районом Нижнего Новгорода 3 мая

Силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский беспилотник в деревне Кстовского района. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ не зафиксировано. Эксперты уже завершили работу на месте происшествия.
Ранее мы писали, что над Нижегородской областью был сбит 31 украинский беспилотник. 30 апреля силы ПВО работали в Дзержинске и в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Большую часть дронов — 30 — уничтожили в городе химиков.
Напомним, что мэр Дзержинска Михаил Клинков призвал горожан не поднимать обломки беспилотников.
