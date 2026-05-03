Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку беспилотника над Кстовским районом Нижнего Новгорода 3 мая

Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Источник: Живем в Нижнем

Силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский беспилотник в деревне Кстовского района. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ не зафиксировано. Эксперты уже завершили работу на месте происшествия.

Ранее мы писали, что над Нижегородской областью был сбит 31 украинский беспилотник. 30 апреля силы ПВО работали в Дзержинске и в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Большую часть дронов — 30 — уничтожили в городе химиков.

Напомним, что мэр Дзержинска Михаил Клинков призвал горожан не поднимать обломки беспилотников.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше