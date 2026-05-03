В Хабаровском крае пройдет обучение по разработке бизнес-плана

Обучающая программа «Бизнес-план за 10 дней» пройдет с 25 мая по 18 июня в Хабаровском крае при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве содействия предпринимательству.
Участники изучат критерии отбора идеи и научатся использовать ИИ для ее уточнения, узнают о признаках реалистичного проекта и составят его паспорт. Они разберут, кто является клиентом проекта, за что клиент готов платить и как сформулировать предложение понятно и конкретно. Также слушатели структурируют информацию о конкурентах, определят ценовой диапазон и подготовят карту конкурентов, рассмотрят логику первых продаж и разработают стартовую схему продвижения.
Кроме того, участники будут описывать производственный процесс, формировать календарь запуска проекта, научатся составлять смету, составят прогноз выручки, определят структуру расходов и подготовят финансовый план. В завершение они подготовят краткое выступление по проекту и выступят на защите. Те, кто успешно пройдет все занятия и защитит проект, получат сертификаты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.