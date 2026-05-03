Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет гибель 13-летнего мальчика на пожаре в Нижних Халбах

Возгорание в частном доме на улице Кедровой произошло вечером 2 мая.

После пожара в селе Нижние Халбы, унесшего жизнь 13-летнего подростка, к делу подключилась прокуратура. Для координации действий правоохранителей на место происшествия лично выехал прокурор Комсомольского района Алексей Кузнецов. Специалистам предстоит восстановить полную картину трагедии и понять, можно ли было ее избежать.

Напомним, возгорание в частном доме на улице Кедровой произошло вечером 2 мая. Когда пламя удалось сбить, внутри обнаружили тело мальчика. Предварительно установлено, что в момент пожара он находился дома один — мать отошла к соседям топить баню.

По данному факту следственный отдел по городу Комсомольску-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Статья подразумевает, что трагедия стала результатом чьей-то преступной небрежности, и следователям предстоит выяснить, кто именно недоглядел и почему ребенок остался один в доме, где случился пожар.