За сутки 2 мая в Ростовской области потушили 12 пожаров

За минувшие сутки 2 мая в Ростовской области ликвидировали 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Донские спасатели также устраняли последствия двух ДТП. Всего на вызовы выезжали 160 сотрудников на 40 единицах спецтехники.
Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить открытый огонь, напоминают в экстренном ведомстве. В донском главке МЧС России также дали рекомендации для сезона майских пикников.
Так, мангал следует устанавливать не ближе 5 метров к строениям, 30 метров к деревьям и 100 метров к хвойным лесам. В радиусе двух метров следует убрать сухую траву, листву и горючие материалы. Рядом с огнём необходимо держать воду, песок или огнетушитель. После отдыха нужно залить угли и убедиться, что они не тлеют.