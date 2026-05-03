За сутки 2 мая в Ростовской области потушили 12 пожаров

Спасатели также устраняли последствия двух ДТП.

За минувшие сутки 2 мая в Ростовской области ликвидировали 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Донские спасатели также устраняли последствия двух ДТП. Всего на вызовы выезжали 160 сотрудников на 40 единицах спецтехники.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить открытый огонь, напоминают в экстренном ведомстве. В донском главке МЧС России также дали рекомендации для сезона майских пикников.

Так, мангал следует устанавливать не ближе 5 метров к строениям, 30 метров к деревьям и 100 метров к хвойным лесам. В радиусе двух метров следует убрать сухую траву, листву и горючие материалы. Рядом с огнём необходимо держать воду, песок или огнетушитель. После отдыха нужно залить угли и убедиться, что они не тлеют.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
