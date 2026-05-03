В Кирове обсудили профилактику неинфекционных хронических заболеваний

Научно-практическая конференция «Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения — залог активной и продолжительной жизни» состоялась 17 апреля в Кирове. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Главный врач центра онкологии Сергей Бакин подвел итоги работы за 2025 год и обозначил стратегические задачи на 2026-й. Особое внимание уделялось вопросам профилактики, раннего выявления и маршрутизации пациентов. Заведующая поликлиникой Елена Вяткина-Дранчак рассказала о нововведениях в системе записи онкологических пациентов и проанализировала типичные ошибки при направлении к врачу-онкологу.
Заведующая отделением рентгенодиагностики № 2 Анна Михалина поделилась нюансами проведения КТ и МРТ у пациентов с онкозаболеваниями. Особое внимание было уделено практической подготовке специалистов. Кроме того, более 30 онкологов со всей области приняли участие в мастер-классе по технике взятия биопсии кожи. Завершилась конференция ситуационной игрой, где участники разобрали сложные клинические случаи и обсудили современные алгоритмы маршрутизации пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.