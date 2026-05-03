Полицейские помогли комсомольчанке сохранить свыше 900 тысяч рублей

Жительнице комсомольска позвонил незнакомец и под предлогом замены счетчиков побудил сообщить код из СМС. Дальше был звонок от «сотрудника силовой структуры» и запугивание. Женщине внушили, что она должна передать свои сбережения курьеру для «декларирования». Курьером мошенники выбрали 21-летнего жителя Благовещенска — его также поймали на крючок с помощью звонков и названного кода: вынудили ехать в Комсомольск, чтобы забрать деньги. Однако по пути в город Юности молодой человек заподозрил, что стал жертвой аферистов — обратился в полицию. Сотрудники МВД и управления ФСБ вместе с ним убедили комсомольчанку в том, что ее обманули.