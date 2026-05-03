Камчатские специалисты освоили основы бережливого производства в соцсфере

Обучение для них было организовано в Москве.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Камчатки прошли обучение по внедрению бережливых технологий в социальной сфере, сообщили в РЦК. Организация таких курсов отвечает задачам федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Уточним, что обучение прошло в Москве. Слушатели освоили программы, которые помогут внедрять бережливые технологии в государственных и муниципальных социальных учреждениях. Также они изучили правила организации рабочего пространства, картирование процессов и методику решения проблем в социальной сфере.

От Камчатского края в мероприятии приняли участие руководитель РЦК Михаил Солод и руководитель проектов Ирина Кизмирук. Михаил Солод отметил, что полученные знания были полезны. На Камчатке уже активно внедряют бережливое производство в социальной сфере. Это становится важным направлением работы. Главная задача — приспособить проверенные инструменты к особенностям социальных учреждений.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
