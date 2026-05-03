ЖКХ Минска предупредило о приборе в доме, который может быть смертельно опасен

Минское городское жилищное хозяйство (ЖКХ) предупредило, что газовый баллон при неправильной эксплуатации может быть смертельно опасен.
Специалисты Госэнергонадзора по Минску и Минской области напомнили, что устанавливать баллон следует только снаружи дома в несгораемом шкафу, не в жилых комнатах, подвалах или на балконах. Те, кто пользуется таким баллоном, должны знать, что нельзя оставлять открытыми вентили после использования.
Еще запрещено сливать, подогревать, наполнять баллон самостоятельно, повреждать пломбы и использовать неисправное оборудование. Что делать, если почувствовали запах газа? В этом случае надо перекрыть кран/вентиль и открыть окна. Людей и животных следует вывести из помещения..
«Не включайте свет, не курите, не пользуйтесь электроприборами. Звоните 104 (спецслужба газа)», — говорится в сообщении.