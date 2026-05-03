ЖКХ Минска предупредило о приборе в доме, который может быть смертельно опасен

Специалисты Госэнергонадзора по Минску и Минской области напомнили, что устанавливать баллон следует только снаружи дома в несгораемом шкафу, не в жилых комнатах, подвалах или на балконах. Те, кто пользуется таким баллоном, должны знать, что нельзя оставлять открытыми вентили после использования.