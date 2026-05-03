В подмосковном Сергиевом Посаде построят гостиницу на 70 номеров

Гостиницу на 70 номеров построят в Сергиевом Посаде Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Уточним, что комплекс возведут на улице Карла Маркса. Недалеко от будущей гостиницы, которая будет выглядеть как старинное здание, расположена Троице-Сергиева лавра. В комплексе оборудуют номера разных категорий: от простых до люксов. На первом этаже откроют ресторан и бар. Здание будет трехэтажным. Его общая площадь — около 5,6 тыс. кв. м.
Чтобы не нарушать исторический облик района, гостиницу построят в виде трех отдельных зданий, стилизованных под разные эпохи. Центральная часть будет похожа на богатую купеческую усадьбу конца XIX — начала XX века, боковые — на городские усадьбы первой половины XIX века.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.