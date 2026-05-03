В подмосковном Сергиевом Посаде построят гостиницу на 70 номеров

Уточним, что комплекс возведут на улице Карла Маркса. Недалеко от будущей гостиницы, которая будет выглядеть как старинное здание, расположена Троице-Сергиева лавра. В комплексе оборудуют номера разных категорий: от простых до люксов. На первом этаже откроют ресторан и бар. Здание будет трехэтажным. Его общая площадь — около 5,6 тыс. кв. м.