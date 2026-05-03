Под Волгоградом КСП обнаружила простой станций водоподготовки

Контрольно-счетная палата Волгоградской области подвела итоги проверки реализации региональной программы по обеспечению населённых пунктов качественной питьевой водой. В течение 2023 и 2024 годов на реконструкцию и строительство 11 объектов были выделены сотни миллионов рублей, однако, как выяснилось, часть из них так и не были построены, но даже те станции водоподготовки, что с горем пополам были возведены и прошли приемку, далеко не все начали реально работать.