Аналитики подсчитали, какие продукты подорожали в Ростовской области за неделю

В Ростовской области подорожали мясо и мороженая рыба.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за неделю выросли цены на мясо и мороженую рыбу. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.

По данным аналитиков, 20 апреля средняя стоимость говядины в донском регионе составляла 700 рублей за килограмм, а по состоянию на 27 апреля — уже 702 рубля. Свинина продавалась за 422 рубля, а спустя неделю цена выросла до 424 рублей. Подорожала и мороженая рыба — с 335, 90 рублей за килограмм до 336, 88.

В настоящее время, самая дорогая говядина продается в Таганроге — за килограмм придется отдать 747 рублей, а самая дешевая — в Сальске по цене 645, 58. Стоимость свинины в Таганроге тоже выше, чем в других муниципалитетах и составляет 454, 49 рублей. А выгоднее всего этот товар покупать в Ростове — за 401, 80. Что касается мороженой рыбы, то в Донской столице она, наоборот, самая дорогая — 352, 97 рублей за килограмм. А вот жители Волгодонска могут купить ее за 301, 73 рубля.

