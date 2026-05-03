В Белгородской области около 14 тысяч сельских жителей проверили здоровье

Бригады «Поездов здоровья» обследовали около 14 тыс. жителей сельских районов Белгородской области с начала года в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Комплексный диспансерный осмотр прошли более 5 тыс. человек. Еще свыше 2,7 тыс. людей сдали флюорографию, около 2 тыс. — маммографию, примерно 1,2 тыс. — УЗИ. Во время консультаций врачи осмотрели 8595 пациентов.
В результате работы мобильных бригад у 123 человек впервые выявлены заболевания системы кровообращения, у 31 — патологии органов дыхания, у 61 — подозрения на онкологические заболевания, у 146 — на сахарный диабет II типа. Также специалисты мобильных комплексов оказали 37 пациентам неотложную помощь. Следующий выезд запланирован на 12 мая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.