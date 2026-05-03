Ночью 3 мая в Воронежской области сбили 14 БПЛА, загорелось предприятие, обломки повредили окна в 18 квартирах

Стало известно, сколько беспилотников сбили в ночь на 3 мая над Воронежской областью. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили на юге регион 14 вражеских дронов.
— По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на объекте местного предприятия, но его быстро потушили. В одном из населенных пунктов фрагментами дронов выбиты окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Также поврежден легковой автомобиль. Оперативные службы продолжают работать на местах, — отметил глава региона.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока не отменили, он действует уже 18 часов.
