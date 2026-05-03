Белорусский врач: онкологи считают, что болевший раком есть в анамнезе каждой семьи

Заместитель директора по лечебной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Мавричев сказал в эфире телеканала «РТР-Беларусь», что в анамнезе каждой семьи есть болевший онкологией.
По его словам, стереотип о том, что онкология — это приговор, нужно ломать у белорусов. Он привел статистику:
«Из всех заболевших 60% — это люди, которые наблюдаются 5 лет и более, то есть живут 5 лет и более с таким диагнозом».
Вместе с тем специалист заметил:
«Как говорили наши коллеги-россияне, Андрей Дмитриевич Каприн — это президент Ассоциации директоров Института онкологии и медицинской радиологии, под эгидой которого проводится съезд онкологов страны СНГ, он сказал, что в настоящее время в каждой семье есть анамнез, что кто-то болел онкологией».
