В Красноярском крае за минувшие сутки произошло 69 пожаров, большая часть из них связана с возгоранием сухой травы. Один человек получил травмы. Как сообщили в МЧС России по Красноярскому краю, 50 пожаров возникли из-за пала травы. Один из наиболее серьезных случаев произошел в Красноярске на улице Урванцева, где неизвестные подожгли сухую траву, после чего огонь из-за ветра перекинулся на припаркованные автомобили. Пожар удалось ликвидировать на площади около 1,5 гектара. В результате были повреждены два автомобиля — легковой и грузовой. На месте происшествия обнаружили мужчину с ожогами рук и лица, его госпитализировали в краевую больницу. Кроме того, спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в результате удалось спасти пять человек. Отметим, что еще одно происшествие зафиксировали на озере Мокрушенское. Трое мужчин оказались на льду и не смогли самостоятельно вернуться на берег, их эвакуировали специалисты краевого подразделения «Спасатель». Напомним, что в Красноярском крае за сутки ликвидировали 8 лесных пожаров.
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 69 пожаров
