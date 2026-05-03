Самарскому художественному училищу передали новое оборудование

Самарскому художественному училищу передали ноутбуки, муфельную печь и анатомические модели.

Источник: Минкульт Самарской области

В 2026 году Самарскому художественному училищу имени Петрова-Водкина передали новые мощные ноутбуки. Благодаря новой технике студенты, которые учатся на дизайнеров, могут заниматься проектированием в актуальных программах, требующих высокой вычислительной мощности, и более глубоко изучать свою профессию, используя современные материалы и методы. Об этом сообщает минкульт Самарской области.

«Новые ноутбуки — это настоящая находка для наших студентов. Теперь они могут работать с самыми современными графическими программами, проводить сложные проекты и творить без ограничений. Это определенно поднимет уровень обучения на новый уровень», — рассказал преподаватель спецдисциплин училища Денис Жаднов.

Помимо этого, в учебное учреждение передали муфельную печь для обжига керамики и анатомические модели. Обновление оборудования прошло в рамках нацпроекта «Семья».