В Ростове-на-Дону запустили пиротехнику во время угрозы атаки дронов

В Ростове неизвестные запустили фейерверк во время режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По словам горожан, кто-то решил воспользоваться пиротехникой вечером 2 мая в районе улиц Суворова и Журавлева. В это время в регионе была объявлена угроза применения БПЛА.
На территории Ростовской области введены ограничения на использование фейерверков, салютных установок, петард и ракет. Нарушителям грозят штрафы: гражданам от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностным лицам от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., фирмам и предприятиям от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
