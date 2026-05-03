В Рязани прошел профориентационный форум «Образование для СВОих»

Участниками форума стали около 500 будущих выпускников и их родителей. На мероприятии работали площадки 23 ссузов и 8 вузов. Колледжи и техникумы провели для гостей мастер-классы по кондитерскому и ветеринарному делу, 3D-моделированию, управлению дронами на симуляторе, оказанию первой помощи и другим направлениям. Представители высших учебных заведений рассказали будущим абитуриентам о программах подготовки, условиях поступления и доступных мерах поддержки. Также участникам форума показали, какие навыки будут отрабатывать ребята после зачисления на учебу.