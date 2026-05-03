В Рязани прошел профориентационный форум «Образование для СВОих»

Профориентационный форум «Образование для СВОих» состоялся 24 апреля в Рязани, сообщили в областном министерстве образования и молодежной политики. Мероприятие было организовано по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками форума стали около 500 будущих выпускников и их родителей. На мероприятии работали площадки 23 ссузов и 8 вузов. Колледжи и техникумы провели для гостей мастер-классы по кондитерскому и ветеринарному делу, 3D-моделированию, управлению дронами на симуляторе, оказанию первой помощи и другим направлениям. Представители высших учебных заведений рассказали будущим абитуриентам о программах подготовки, условиях поступления и доступных мерах поддержки. Также участникам форума показали, какие навыки будут отрабатывать ребята после зачисления на учебу.
«Форум “Образование для СВОих” поможет будущим выпускникам — членам семей участников СВО — и участникам СВО сформировать представление о современной системе среднего профессионального и высшего образования, а также выстроить будущую образовательную, а затем и профессиональную траекторию. Семьи получили консультации по всем направлениям обучения и образовательным программам, а колледжи и университеты смогли собрать базу абитуриентов еще до начала приемной кампании», — отметила заместитель министра образования Рязанской области Ольга Толубаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.