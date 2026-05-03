Пять рейсов задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 3 мая

Пять самолетов вылетят из Нижнего Новгорода с опозданием. Время отправления изменили из-за ограничений, действующих в аэропорту имени В. П. Чкалова, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло, задержки наблюдаются по трем направлениям, в том числе зарубежным. В частности, время переназначили для трех рейсов Нижний Новгород — Санкт-Петербург, а также для лайнеров, следовавших в Ташкент и Анталью.
Помимо задержек некоторые пассажиры столкнулись с отменой полетов. Они не смогли отправиться в Москву и Санкт-Петербург.
С опозданием в аэропорт столицы ПФО прибудут четыре самолета. Еще три рейса в Нижний Новгород так и не состоятся.
«Просим пассажиров следить за информацией о статусе своего рейса на онлайн-табло аэропорта Чкалов или на сайтах авиакомпаний, и учитывать её, при принятии решения о выезде в аэропорт», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что ПВО отразила атаку беспилотника над Кстовским районом Нижнего Новгорода 3 мая.