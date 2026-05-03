Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 3 мая

В воздушной гавани действуют ограничения.

Источник: Живем в Нижнем

Пять самолетов вылетят из Нижнего Новгорода с опозданием. Время отправления изменили из-за ограничений, действующих в аэропорту имени В. П. Чкалова, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, задержки наблюдаются по трем направлениям, в том числе зарубежным. В частности, время переназначили для трех рейсов Нижний Новгород — Санкт-Петербург, а также для лайнеров, следовавших в Ташкент и Анталью.

Помимо задержек некоторые пассажиры столкнулись с отменой полетов. Они не смогли отправиться в Москву и Санкт-Петербург.

С опозданием в аэропорт столицы ПФО прибудут четыре самолета. Еще три рейса в Нижний Новгород так и не состоятся.

«Просим пассажиров следить за информацией о статусе своего рейса на онлайн-табло аэропорта Чкалов или на сайтах авиакомпаний, и учитывать её, при принятии решения о выезде в аэропорт», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ПВО отразила атаку беспилотника над Кстовским районом Нижнего Новгорода 3 мая.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше