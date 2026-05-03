Жара под 30 градусов ожидается в Беларуси 4 мая

В понедельник, 4 мая, в Беларуси погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе южных широт, сообщает pogoda.by.
Прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным, умеренным, но местами порывистым. Ночью ожидается от +7 до +13, а днем воздух прогреется от +22 до +28.
Во вторник, 5 мая, ночью в отдельных районах по северо-западу, утром и днем местами по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. А днем в отдельных районах прогнозируют грозы. Еще будет порывистый ветер. Ночью температура прогнозируется от +7 до +13, а днем — от +21 до +28. Но не везде будет так жарко. Местами ожидается от +18 до +20.
Кстати, на минской Комаровке продается молодая картошка по 6,9 рубля за кило.
