В Петербурге предупредили о перебоях с оплатой парковок через мобильное приложение

Центр управления парковками Санкт-Петербурга предупредил водителей о возможных перебоях в работе мобильного приложения для оплаты стоянки в центре города. Как уточнили в ЦУРе, проблемы могут возникнуть при оплате парковки через мобильный интернет.
Наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, в том числе СБП, сообщили в учреждении.
Водителям рекомендовали заранее привязать карту к парковочному счёту или воспользоваться другими средствами оплаты: СМС, приложением «Парковки России» или паркоматами.
