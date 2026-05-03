Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге предупредили о перебоях с оплатой парковок через мобильное приложение

Затруднения при оплате связаны с массированной атакой БПЛА на Ленобласть.

Центр управления парковками Санкт-Петербурга предупредил водителей о возможных перебоях в работе мобильного приложения для оплаты стоянки в центре города. Как уточнили в ЦУРе, проблемы могут возникнуть при оплате парковки через мобильный интернет.

Наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, в том числе СБП, сообщили в учреждении.

Водителям рекомендовали заранее привязать карту к парковочному счёту или воспользоваться другими средствами оплаты: СМС, приложением «Парковки России» или паркоматами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше