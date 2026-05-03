Делегатам Подмосковья показали уникальные плантации леса в Липецкой области

Специалисты лесного хозяйства из Подмосковья ознакомились с уникальными лесосеменными плантациями в Липецкой области, сообщили в управлении информационной политики Липецкой области. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, что данные плантации расположены в Яманском лесничестве. Там получают высококачественные семена для выращивания устойчивых к болезням и вредителям лесных культур.
Гости из Подмосковья также посетили цех по производству пеллет из древесных отходов в Куликовском лесхозе. Кроме того, они изучили методы ведения лесного хозяйства, реализуемые в Липецкой области. Особый интерес у гостей вызвали проходные рубки. В Подмосковье такие технологии начали внедрять только недавно.
«Мы поражены, в хорошем смысле слова, тем, как ведется лесное хозяйство в Липецкой области. Мы увидели идеальные проходные рубки, лесосеменную плантацию, которая вызывает у профессионалов лесного хозяйства гордость. То, что коллеги заложили такую плантацию, это серьезный вклад в развитие лесного хозяйства», — подчеркнул председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.