Из-за аварии на железной дороге в Литве приостановили движение поездов в Калининград. Информацию об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.
«Сегодня, 3 мая, в 2 часа 10 минут на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов приостановлено», — рассказали в отделе корпоративных коммуникаций.
В настоящий момент в результате аварии задерживаются два поезда из Калининграда в Адлер и Москву, а также один из столицы. В КЖД отмечают, что пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие. После открытия движения на станции Чернышевское их обеспечат бутилированной водой и питанием.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Литовские железные дороги», на станции Еся сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона. В компании отмечают, что транзитное движение поездов «будет полностью остановлено на некоторое время».