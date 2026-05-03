Из-за аварии на железной дороге в Литве приостановили движение поездов в Калининград

Повреждение инфраструктуры произошло на станции Еся.

Из-за аварии на железной дороге в Литве приостановили движение поездов в Калининград. Информацию об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

«Сегодня, 3 мая, в 2 часа 10 минут на станции Еся Литовской железной дороги в результате схода была повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение всех поездов приостановлено», — рассказали в отделе корпоративных коммуникаций.

В настоящий момент в результате аварии задерживаются два поезда из Калининграда в Адлер и Москву, а также один из столицы. В КЖД отмечают, что пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие. После открытия движения на станции Чернышевское их обеспечат бутилированной водой и питанием.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Литовские железные дороги», на станции Еся сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона. В компании отмечают, что транзитное движение поездов «будет полностью остановлено на некоторое время».

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
