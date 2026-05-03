Учёные раскрыли простой способ профилактики диабета

Способ снижения риска диабета второго типа обнаружили в австралийском Университете Монаша. Учёные пришли к выводу, что профилактике способствуют регулярные короткие всплески активности.
«Для взрослых, которые не занимаются физическими упражнениями в свободное от работы время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в течение дня может быть многообещающей стратегией профилактики диабета второго типа», — цитирует публикацию в журнале Diabetes Care РИА Новости.
В исследованиях принимали участие больше 22 тысяч британцев, не занимающихся спортом на регулярной основе. Учёные наблюдали за состоянием их здоровья и ежедневной подвижностью около восьми лет и установили, что при суммарной нагрузке менее четырёх минут риск диабета снижается на треть и более.
