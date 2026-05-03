Более 338 тысяч уральцев уже выбрали скверы и парки для благоустройства

На улице Зои Космодемьянской в Краснотурьинске выходит на финал комплексное обновление парка культуры и отдыха с новыми дорожками, освещением и тренажерами. В активную фазу вошли работы и в Парке горняков, где вскоре появятся скейт-парк, теннисный корт и площадки для волейбола с баскетболом.