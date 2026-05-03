Бизнес-форум в кубанском Кропоткине собрал более 350 участников

Межмуниципальный бизнес-форум состоялся 22 апреля в городе Кропоткине Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие объединило более 350 участников, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) региона.
«Сегодня в Краснодарском крае около 89% всех хозяйствующих субъектов составляет малый и средний бизнес, это почти 328 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Все они работают сейчас в непростых условиях. Меняется налоговая система, растут издержки, усложняется доступ к финансированию и усиливается конкуренция, в том числе цифровая. Поэтому такие открытые встречи с бизнесом мы проводим регулярно в разных муниципальных образованиях», — отметила заместитель руководителя департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края Татьяна Гончарова.
На форуме краевые институты развития МСП рассказали о мерах региональной поддержки, а представители налоговой службы — об изменениях налогового законодательства. В формате открытого диалога участники встречи смогли задать вопросы представителям местных органов власти, налоговой службы, прокуратуры региона и уполномоченному по защите прав предпринимателей края. Особое внимание уделили вопросам, касающимся получения финансовой поддержки малого бизнеса по линии сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной техники и участия в выставочных мероприятиях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.