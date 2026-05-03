Что за коллекцию «Мода на Мир» представили модельеры в Волгограде?

Премьерный показ коллекции одежды «Мода на Мир» состоялся в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» в рамках Неделе моды Юга России.
Она создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив молодыми дизайнерами и модельерами одежды — лауреатами одноимённого всероссийского конкурса.
Победителями конкурса стали три волгоградки — Дарья Еременко, Эвелина Варакина и Диана Дмитриенко. Также жюри отметило Викторию Майнагашеву из Абакана, Никиту Яковенко из города Шахты Ростовской области и Анастасию Акулову из Санкт-Петербурга.
«Конкурс открыл миру моды новые имена дизайнеров и модельеров, исследующих и ретранслирующих в своих моделях визуальные коды культур народов и регионов страны», — поясняют организаторы.
В коллекциях были отражены архитектура Санкт-Петербурга и зодчество русского Севера, мезенскую роспись и обереги Хакасии, оренбургский платок, вологодское кружево и символизм Волги.
Работа над коллекцией велась дистанционно, впервые её авторы встретились в Волгограде.
«Это мой первый показ, а потому выход в финал и участие в создании коллективной коллекции “Мода на Мир” стали для меня неожиданностью», — признаётся Диана Дмитриенко.
«Мы решили три задачи: нашли и поддержали талантливых молодых отечественных дизайнеров и создали новые тренды в индустрии моды, которые направлены на построение диалога России с миром на языке культур», — объясняет генеральный продюсер инициативы Марина Воронова.