В Костромской области приступили к весенним полевым работам

Их проведут на площади около 170 тысяч гектаров.

Весенние полевые работы стартовали в Костромской области с опережением привычного графика, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Это способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В 2026-м в регионе весенние полевые работы планируют провести на площади около 170 тыс. га. Этот показатель больше прошлогоднего на 560 га.

Специалисты уже приступили к боронованию и подкормке посевов. В четырех хозяйствах, расположенных в Костромском, Сусанинском и Галичском районах, начали сеять яровые культуры. Губернатор Сергей Ситников отметил, что сельхозпроизводители вышли в поле не по календарному графику, а ориентируясь на реальные погодные условия. По его мнению, это должно положительно сказаться на эффективности работ.

«У нас производство молока стало выше, надои стали выше, чем в странах Евросоюза, традиционно занимающихся молоком, таких как Франция, Бельгия. У них показатели снижаются, а у нас растут. Поздравляю, это хорошо», — добавил Сергей Ситников.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

