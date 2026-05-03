В Костромской области приступили к весенним полевым работам

Специалисты уже приступили к боронованию и подкормке посевов. В четырех хозяйствах, расположенных в Костромском, Сусанинском и Галичском районах, начали сеять яровые культуры. Губернатор Сергей Ситников отметил, что сельхозпроизводители вышли в поле не по календарному графику, а ориентируясь на реальные погодные условия. По его мнению, это должно положительно сказаться на эффективности работ.