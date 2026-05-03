Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в нижегородском аэропорту

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что с 20:21 2 мая в авиаузле имени В. П. Чкалова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с принятыми мерами в воздушной гавани наблюдаются задержки рейсов. Известно, что время переназначили для отправления пяти самолетов. Еще три полета, в том числе по зарубежному направлению, отменили.
Транспортные прокуроры работают в нижегородском аэропорту. Они следят за предоставлением пассажирам услуг, которые предусмотрены федеральным законодательством. При нарушении прав необходимо обратиться в надзорное ведомство по телефону: +7 (910) 796−59−45.
