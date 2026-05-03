Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в нижегородском аэропорту

В воздушной гавани действуют ограничения.

Источник: Живем в Нижнем

Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что с 20:21 2 мая в авиаузле имени В. П. Чкалова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. В связи с принятыми мерами в воздушной гавани наблюдаются задержки рейсов. Известно, что время переназначили для отправления пяти самолетов. Еще три полета, в том числе по зарубежному направлению, отменили.

Транспортные прокуроры работают в нижегородском аэропорту. Они следят за предоставлением пассажирам услуг, которые предусмотрены федеральным законодательством. При нарушении прав необходимо обратиться в надзорное ведомство по телефону: +7 (910) 796−59−45.

Ранее мы писали, что ПВО отразила атаку беспилотника над нижегородской деревней 3 мая.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше