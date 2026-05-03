Леонид Слуцкий вступился за Куршскую косу: «Никакого отеля здесь быть не должно!»

борьбе против строительства гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса». Местные жители уже прозвали будущий объект «стеной смерти» — по мнению орнитологов, 21-метровое остеклённое здание отеля встанет на пути миграции миллионов перелётных птиц и приведёт к их массовой гибели.
«Никакого отеля на Куршской косе быть не должно! — чётко обозначил позицию Леонид Слуцкий. — История с парком выглядит крайне подозрительно: сначала — уголовное дело о вырубке леса, а до этого — обсуждения того же самого строительства. У меня возникают большие вопросы к легальности этого инвестпроекта».
Речь идёт о проекте компании «Спецавтотранс», которая планирует построить в посёлке Рыбачий туристический кластер с гостиницами, апартаментами, спа-центром и яхтенной мариной. Главное опасение учёных вызывает 21-метровое остеклённое здание — по расчётам орнитологов, через Куршскую косу ежегодно пролетает около 10 миллионов птиц, и стеклянная стена станет для них смертельным барьером.
«Стена смерти» — это не метафора, это факт, — заявил директор биостанции «Рыбачий’Зоологического института РАН Андрей Мухин. — Там будут биться сотни тысяч птиц в период каждой миграции. Птицы как летели, так и будут лететь, но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. И пока это будет стоять, они будут лететь и массово умирать».
Скандальный фон проекту придаёт уголовное дело бывшего директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины. В январе 2026 года его отправили под домашний арест по обвинению в незаконной вырубке леса на охраняемой территории — по версии следствия, он организовал расчистку участка площадью около гектара для последующего строительства коммерческих объектов. Ущерб оценили в 12,7 миллиона рублей.
При этом именно с Калиной ранее обсуждался и проект гостиничного комплекса, что, по мнению Слуцкого, порождает серьёзные сомнения в законности всей инициативы. «Складывается впечатление, что инициативу продвигают вопреки мнению жителей и экологического сообщества», — заявил лидер ЛДПР.
Председатель партии уже анонсировал обращение в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием тщательно проверить ситуацию вокруг нацпарка: «Приложим все усилия, чтобы и жители региона, и экологическое сообщество были услышаны. Будем биться до конца!» — подчеркнул Слуцкий.
Интересно, что на днях появилась информация: застройщик снял проект с общественных слушаний, сославшись на необходимость устранить технические ошибки в документации. Однако, по данным СМИ, сами слушания изначально были назначены на будний день, что эксперты назвали попыткой затруднить участие людям.