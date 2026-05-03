В Чайковском двое мужчин получили обязательные работы за попытку кражи батарей

Общий вес украденных батарей составил более полутонны.

Источник: Комсомольская правда

Городской суд Чайковского рассмотрел уголовное дело о попытке хищения имущества с территории местного предприятия. Двух жителей города признали виновными в покушении на кражу, совершённую по предварительному сговору с проникновением в помещение. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как установило следствие, в октябре прошлого года мужчины решили украсть чугунные радиаторы советского производства. Для этого они подготовили ножовочные полотна по металлу и через окно подвала проникли в здание на территории АО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота».

На месте злоумышленники отсоединили от системы отопления девять батарей общим весом более полутонны — около 538 килограммов. Они уже подготовили их к вывозу, однако завершить кражу не смогли: сотрудников предприятия насторожили их действия, и подозреваемых задержали.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ: одному фигуранту 1992 года рождения — 400 часов, второму, 2000 года рождения — 300 часов.

Приговор пока не вступил в законную силу.