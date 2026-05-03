Экс-директора судоремонтного завода в Ростове оштрафовали за коммерческий подкуп

Ворошиловский районный суд Ростова признал бывшего гендиректора ООО «Моряк» виновным в совершении коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ). Установлено, что подсудимый перевел свыше миллиона рублей на банковский счет сторонней фирмы за то, чтобы она не участвовала в аукционе.