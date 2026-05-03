Экс-директора судоремонтного завода в Ростове оштрафовали за коммерческий подкуп

В Ростове осудили бывшего гендиректор предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор в отношении экс-директора судоремонтного предприятия. Об этом сообщает в телеграм-канале Южная транспортная прокуратура.

Ворошиловский районный суд Ростова признал бывшего гендиректора ООО «Моряк» виновным в совершении коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ). Установлено, что подсудимый перевел свыше миллиона рублей на банковский счет сторонней фирмы за то, чтобы она не участвовала в аукционе.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей. Кроме того, экс-руководитель «Моряка» лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

