В красноярском кафе нашли мигрантов-нарушителей (видео)

В Красноярске полицейские и сотрудники ОМОН в ходе рейда проверили посетителей и персонал одного из кафе в Советском районе краевого центра на соблюдение ими миграционного законодательства.
Документы проверили у 36 иностранных граждан, 11 человек доставили в отдел полиции.
По итогу рейда составлено пять административных протоколов за нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства правил въезда либо пребывания в России. Теперь нарушителям придется заплатить штраф от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Один иностранный гражданин будет выдворен за пределы РФ.
Кроме того, увеселительное заведение обследовали на наличие запрещенных к обороту на территории РФ предметов и веществ — их в кафе не обнаружили.