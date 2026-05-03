Рособрнадзор разъяснил порядок допуска опоздавших на ЕГЭ

В документе уточняется, что все участники завершают экзамен одновременно вне зависимости от времени входа в аудиторию.
«В случае если участник экзамена опоздал на экзамен — он допускается в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. ред.) к сдаче экзамена, при этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске (информационном стенде) организаторами, не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», — говорится в рекомендациях.
Также отмечается, что при отсутствии участников в течение двух часов с начала экзамена может быть принято решение о его остановке в конкретном пункте проведения или отдельных аудиториях.