Рособрнадзор разъяснил порядок допуска опоздавших на ЕГЭ

Опоздавшие на единый государственный экзамен участники могут быть допущены в пункт проведения экзамена, однако время его окончания для них не продлевается. Об этом говорится в письме Рособрнадзора с рекомендациями по проведению государственной итоговой аттестации.

Источник: ИА Татар-информ

В документе уточняется, что все участники завершают экзамен одновременно вне зависимости от времени входа в аудиторию.

«В случае если участник экзамена опоздал на экзамен — он допускается в ППЭ (пункт проведения экзамена — прим. ред.) к сдаче экзамена, при этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске (информационном стенде) организаторами, не продлевается, инструктаж, проводимый организаторами, не проводится», — говорится в рекомендациях.

Также отмечается, что при отсутствии участников в течение двух часов с начала экзамена может быть принято решение о его остановке в конкретном пункте проведения или отдельных аудиториях.